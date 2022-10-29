«Сан-Антонио» отчислил Джошуа Примо

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«Сан-Антонио» неожиданно расстался с 19-летним защитником Джошуа Примо, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-21 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс». Только две недели назад клуб воспользовался опцией и продлил его соглашение на третий сезон (2023/24) – его зарплата составляет 4,1 млн в этом году и 4,3 млн в следующем.

В этом сезоне Примо отыграл лишь 4 матча, набирая в среднем за 23,3 минуты 7 очков, 4,5 передачи и 3,3 подбора. В качестве причины его отсутствия указывались «боли в левой ягодичной мышце».  

В заявлении «Сперс» решение расстаться с Примо никак не объясняется.

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