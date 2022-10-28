Евролига признала ошибку секретарей и исправила итоговый счет матча «Реал» – «Виртус»

сделала официальное заявление по поводу лишнего очка, которое приписали «Реалу» во время вчерашнего матча против «Виртуса».

«Во время матча между «Реалом» и «Виртусом» в пятом раунде регулярного чемпионата Евролиги, когда до конца четвертой четверти оставалось 6:59, игрок Джанан Муса совершил потерю, в результате чего завладел мячом.

USC (Единая команда секретарей) по ошибке записала Джанану Мусе реализованный штрафной вместо потери. Ошибка не была исправлена во время матча, что привело к неправильному итоговому счету 92:95.

Правильный итоговый счет матча — 91:95. Вся статистика матча была исправлена на официальных платформах Евролиги», – говорится в заявлении.

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