Торнике Шенгелия должен дебютировать в сезоне в матче с «Реалом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Италии Виртус Торнике Шенгелия Баскетбол

Форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия восстановился от травмы плеча и готов дебютировать в сезоне-22/23.

Шенгелия, как ожидается, сыграет в матче Евролиги против «Реала», который состоится в четверг.

В августе Шенгелия травмировал плечо в матче за сборную Грузию, в результате чего пропустил Евробаскет-2022 и начало клубного сезона.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные