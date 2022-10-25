Торнике Шенгелия должен дебютировать в сезоне в матче с «Реалом»
Форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия восстановился от травмы плеча и готов дебютировать в сезоне-22/23.
Шенгелия, как ожидается, сыграет в матче Евролиги против «Реала», который состоится в четверг.
В августе Шенгелия травмировал плечо в матче за сборную Грузию, в результате чего пропустил Евробаскет-2022 и начало клубного сезона.
Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА
«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола
Комментарии