Торнике Шенгелия должен дебютировать в сезоне в матче с «Реалом»

Форвард восстановился от травмы плеча и готов дебютировать в сезоне-22/23.

Шенгелия, как ожидается, сыграет в матче против , который состоится в четверг.

В августе Шенгелия травмировал плечо в матче за сборную Грузию, в результате чего пропустил Евробаскет-2022 и начало клубного сезона.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола