Джейлен Браун – о закрытии школы Канье Уэста: «Ребята могли изменить жизнь своих семей, но у них отняли эту возможность»

Игрок «Селтикс» выразил разочарование в связи с закрытием школы известного музыканта, продюсера и бизнесмена Канье Уэста Donda Academy до конца учебного года.

Уэст принял такое решение после того, как его антисемитские посты вызвали резкую негативную реакцию в обществе. Твиттер и инстаграм заблокировали учетные записи 45-летнего миллиардера, он также лишился нескольких рекламных контрактов.

Браун покинул агентство Уэста, но планировал продолжить взаимодействие с учениками Donda Academy.

«Образовательные ресурсы и возможности являются ключевыми. Академия Донда дала своим студентам-спортсменам надежду на изменение жизни их семей, целых поколений. Сегодня у них отобрали эту возможность, чтобы доказать чью-то точку зрения? Но зачем, ребят не надо сюда примешивать.

Это затронуло многих замечательных учителей, родителей и учеников. Я провел время в академии Донда, и она намного лучше, чем ряд государственных школ в Америке, с лучшим учебным планом.

К антисемитизму следует относиться аккуратно, это нельзя оставлять без внимания. К неравенству/отсутствию возможностей в нашей системе образования тоже следует относиться аккуратно. Школа с ресурсами/возможностями в учебе и спорте была внезапно закрыта без предварительного уведомления», – написал Браун в твиттере.

Канье Уэст открыл свою школу и собрал туда лучших со всей страны. Парни играют в Balenciaga и YEEZY, а готовит для них личный повар рэпера