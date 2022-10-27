«Никс» воспользовались опцией продления контрактов Иммануэла Куикли и Квентина Граймса

воспользовался опцией в контрактах (23 года, 191 см) и (22 года, 193 см) и продлил соглашение с защитниками до конца сезона-2023/24.

Куикли был выбран на драфте-2020 под 25-м номером. В прошлом сезоне он набирал за «Никс» 11,3 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

Граймс был выбран под 25-м номером драфта-2021. Показатели в прошлом сезоне составили 6,0 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи.

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