Деррик Роуз: «Обращаюсь с мячом так, как будто это моя первая девушка»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз объяснил, что для него значит баскетбол.
«У меня просто чистая любовь к баскетболу. Я обращаюсь с мячом так, как будто это моя первая девушка, и учу своего сына тому же. В этом и заключается разница между 400 игроками НБА и другими людьми. У нас другие отношения с мячом, не такие, как у всех остальных в мире. Мы повсюду носим с собой этот мяч с малых лет», – сказал Роуз.
34-летний разыгрывающий выступает в НБА с 2008 года. В сезоне-2010/11 он был признан MVP и стал самым молодым обладателем данной награды в истории.
По ходу карьеры Роуз несколько раз сталкивался с тяжелыми травмами, но сумел продолжить карьеру.
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