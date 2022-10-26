«Никс» воспользовались опцией продления контракта Оби Топпина до 2024 года
«Нью-Йорк» воспользовался опцией в контракте Оби Топпина (24 года, 206 см) и продлил соглашение с форвардом до конца сезона-2023/24, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Топпин был выбран «Никс» на драфте-2020 под 8-м номером.
В прошлом сезоне форвард набирал 9,0 очка, делал 3,7 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.
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