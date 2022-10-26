Бывшая жена Кармело Энтони: «Переезд в Нью-Йорк стал началом распада брака»

Ла Ла Энтони, бывшая жена звезды НБА Кармело Энтони, в подкасте «Call Her Daddy» призналась, что ее брак с игроком начал разваливаться после его обмена в «Нью-Йорк».

«Когда мы начали жить в Нью-Йорке под всем этим вниманием, все стало сложно. Я думаю, что это было своего рода началом распада брака.

Тяжелее всего было справляться с пристальным вниманием, СМИ, прессой, со всем этим. Это было очень тяжело. Это не единственная причина, по которой ничего не получилось, но после переезда в стало тяжело. Мы постоянно были в центре внимания, каждая мелочь была под наблюдением», – рассказала Ла Ла Энтони.

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