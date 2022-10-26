Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» не связывались с «Ютой» и «Индианой» по поводу обмена Уэстбрука»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Лейкерс» не планируют обмен разыгрывающего в ближайшее время.

«Как мне сказали, «Лейкерс» в этом сезоне пока не связывались ни «Ютой», ни с «Индианой», с которыми они вели переговоры в межсезонье.

Итак, нам придется привыкать к этой команде, которая в ближайшее время кардинально не изменится, если вообще изменится в этом сезоне», – сказал Воджнаровски.

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