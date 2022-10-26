НБА будет транслировать матчи Виктора Вембаньямы в чемпионате Франции

НБА будет транслировать матчи чемпионата Фрации с участием , за который выступает главный претендент на первый номер драфта-2023 , сообщает французское издание RMC Sport.

Матчи будут доступны на платформе NBA League Pass и будут сопровождаться комментариями на английском языке.

Кроме того, НБА приобрела права на трансляцию матчей Кубка Франции, плей-офф чемпионата Франции и подборок лучших моментов.

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Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича