НБА будет транслировать матчи Виктора Вембаньямы в чемпионате Франции

Теги НБА телевидение чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА будет транслировать матчи чемпионата Фрации с участием «Метрополитана», за который выступает главный претендент на первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, сообщает французское издание RMC Sport.

Матчи будут доступны на платформе NBA League Pass и будут сопровождаться комментариями на английском языке.

Кроме того, НБА приобрела права на трансляцию матчей Кубка Франции, плей-офф чемпионата Франции и подборок лучших моментов.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные