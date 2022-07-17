«Виртус» близок к подписанию Уильяма Ховарда

Форвард Уильям Ховард (28 лет, 203 см) близок к переходу в итальянский , пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Последние два года американский игрок выступал за французский , с которым становился чемпионом Франции (2021, 2022) и обладателем Кубка этой страны (2021).

В минувшем сезоне Ховард провел 18 матчей в , набирая в среднем 6,1 очка, 3,3 подбора и 1,1 перехвата.

«Виртус» также примет участие в следующем розыгрыше Евролиги.

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