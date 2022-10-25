Джон Уолл – о пропущенном сезоне в «Хьюстоне»: «Не собираюсь играть по 10 минут за матч»

Разыгрывающий рассказал, почему был вынужден пропустить сезон-2021/22 в составе .

«Они сказали мне: «Слушай, мы будем выпускать тебя минут на 10 за матч, а иногда ты вообще не будешь играть. Либо ты можешь пропустить весь сезон, а мы постараемся найти подходящую сделку». И я ответил: «Я не собираюсь играть по 10 минут за матч или пропускать некоторые встречи». Я не хотел соглашаться на это.

Я был очень зол. Я хотел играть в баскетбол. Перед этим они говорили: «О, ты провел отличный сезон. С нетерпением ждем твоей игры в следующем сезоне. Продолжай в том же духе и помогай молодым парням развиватся». Я думал, что моя роль в команде останется прежней.

Я разговаривал со Стивеном Сайласом и с Рафаэлем Стоуном. Они отличные ребята. Я подвел итоги сезона с ними обоими и думал: «Хорошо, я вернусь сюда в следующем году. Я хочу выигрывать, но могу пройти через это. Просто хочу помочь, чем могу». Я чувствовал, что заслужил играть. Если вы задрафтовали разыгрывающего под первым или вторым пиком, я все понимаю», – признался Уолл.

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