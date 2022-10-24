Уэстбрук повторил установленный им же антирекорд «Лейкерс» по проценту с игры в двух матчах
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук повторил установленный им же антирекорд калифорнийского клуба по проценту попадания с игры на отрезке из двух матчей (минимум 25 попыток).
В последних двух матчах Уэстбрук реализовал лишь 4 из 26 с игры – 15,4%.
Ранее Уэстбрук выдал такой же процент в двух встречах подряд в январе этого года.
В матче с «Портлендом» в воскресенье Расселл реализовал 4 из 15 с игры, в игре с «Клипперс» – 0 из 11.
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