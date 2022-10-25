Джеймсу Хардену не хватило 1 подбора до трипл-дабла, у «Сиксерс» первая победа в сезоне

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«Филадельфия» в понедельник одержала первую победу в сезоне (1-3), обыграв на домашней арене «Индиану» со счетом 120:106.

В составе «Сиксерс» Джеймс Харден набрал 29 очков, 9 подборов, 11 передач и 2 перехвата при 1 потере.

За 35 минут защитник реализовал 10 из 18 с игры, включая 5 из 10 из-за дуги.

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