В кампусе LSU установили статую Пита Маравича

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На территории университета Луизиана Стэйт была установлена статуя легендарного игрока НБА и NCAA Пита Маравича.

Вдова и двое сыновей Маравича торжественно открыли памятник возле Центра Собраний, который уже носит имя баскетболиста, выступавшего за LSU с 1967 по 1970 год.

Маравич скончался в 40-летнем возрасте (1988) из-за врожденного порока сердца. Он провел в НБА 10 сезонов, включая 5 – за «Джаз» в Новом Орлеане.

Член Зала славы 5 раз принимал участие в Матче всех звезд, становился лучшим бомбардиром НБА (1977) и вошел в 75 лучших игроков за всю историю лиги.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

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