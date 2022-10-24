Клэй Томпсон: «Дюрэнт не водитель автобуса? Он набирал 35+15 в финале»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал мнение о достижениях .

В апреле Баркли заявил, что будет всерьез воспринимать Дюрэнта только тогда, когда он приведет команду к чемпионству в качестве первой звезды или «водителя автобуса».

«Этот человек набирал в среднем 35 очков и 15 подборов в финале. Это статистика на уровне Шака. Что здесь обсуждать вообще? Они говорят типа: «Он не водитель автобуса». С цифрами не поспоришь. 35 и 15», – заявил Томпсон.

В финале-2017 Дюрэнт набирал 35,2 очка и 8,2 подбора в среднем за матч. В решающей серии 2018 года его показатели составили 28,8 очка и 10,8 подбора.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

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