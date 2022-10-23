Эксперт Ник Райт: «Лейкерс» сформировали состав так, как будто трехочковой линии не существует»
Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что в неудачах «Лейкерс» на старте сезона виноват фронт-офис клуба.
«Если бы адвокат Роба Пелинки был здесь, я уверен, что он бы сказал: «Послушайте, мы держим в уме, что в конце концов планируем обменять Расселла Уэстбрука. Мы знаем, что нам доступны Майлз Тернер и Бадди Хилд. Мы подождем и посмотрим, не появится ли что-нибудь лучше».
Но это не оправдывает то, что они сделали за два последних межсезонья. Они сформировали состав так, как будто трехочковой линии не существует. Они сделали именно это», – заявил Райт.
В матче против «Клипперс» (97:103) команда реализовала 9 из 45 трехочковых бросков. Уэстбрук выдал 0 из 11 с игры.
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