Эксперт Ник Райт: «Лейкерс» сформировали состав так, как будто трехочковой линии не существует»

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что в неудачах на старте сезона виноват фронт-офис клуба.

«Если бы адвокат был здесь, я уверен, что он бы сказал: «Послушайте, мы держим в уме, что в конце концов планируем обменять . Мы знаем, что нам доступны и . Мы подождем и посмотрим, не появится ли что-нибудь лучше».

Но это не оправдывает то, что они сделали за два последних межсезонья. Они сформировали состав так, как будто трехочковой линии не существует. Они сделали именно это», – заявил Райт.

В матче против «Клипперс» (97:103) команда реализовала 9 из 45 трехочковых бросков. Уэстбрук выдал 0 из 11 с игры.

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