Факундо Кампаццо не может дебютировать за «Мавс» из-за проблем с визой
Новобранец «Далласа» Факундо Кампаццо пропустил два матча на старте сезона из-за проблем с оформлением визы.
Главный тренер команды Джейсон Кидд надеется, что аргентинский баскетболист будет доступен в игре против с «Нового Орлеана» во вторник.
Кампаццо подписал негарантированный контракт с «Маверикс» перед началом регулярного чемпионата.
Разыгрывающий выступал за «Денвер» в течение двух лет. В прошлом сезона он набирал 5,1 очка и 3,4 передачи в среднем за матч.
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