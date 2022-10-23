Факундо Кампаццо не может дебютировать за «Мавс» из-за проблем с визой

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Новобранец «Далласа» Факундо Кампаццо пропустил два матча на старте сезона из-за проблем с оформлением визы.

Главный тренер команды Джейсон Кидд надеется, что аргентинский баскетболист будет доступен в игре против с «Нового Орлеана» во вторник.

Кампаццо подписал негарантированный контракт с «Маверикс» перед началом регулярного чемпионата.

Разыгрывающий выступал за «Денвер» в течение двух лет. В прошлом сезона он набирал 5,1 очка и 3,4 передачи в среднем за матч.

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