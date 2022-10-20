Факундо Кампаццо: «Лука Дончич очень поможет мне в первые дни в «Далласе»

Теги Даллас НБА Факундо Кампаццо Лука Дончич Баскетбол

Новобранец «Далласа» Факундо Кампаццо рассказал о своих отношениях с лидером команды Лукой Дончичем, с которым он ранее выступал за испанский «Реал».

«Мы поддерживали связь после того, как Лука ушел из «Реала», с помощью сообщений, Instagram и т. д.  Мы дружим, и он помогает мне на протяжении всего этого процесса. Для меня это новое начало и новая команда.

Думаю, что Лука очень поможет мне в первые дни. Это прекрасный шанс. Я сделаю все возможное. Новая команда, новый тренер, новые партнеры по команде. Это большой вызов, и я постараюсь помочь команде на площадке и за ее пределами», – сказал аргентинец.

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