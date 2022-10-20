«Даллас» заключил с Факундо Кампаццо негарантированный контракт
«Даллас» объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим Факундо Кампаццо
По информации инсайдера ESPN Тима Макмана, «Мэверикс» заключили с Кампаццо негарантированный контракт на один сезон.
Такое решение позволит техасцам сохранить гибкость и внести изменения в состав по ходу сезона в случае необходимости.
Кампаццо провел предыдущие два сезона в «Денвере». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.
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