ACB. «Мурсия» против «Манресы», «Гран-Канария» сыграет с «Грандой» и другие матчи
В субботу, 22 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Мурсия» примет «Манресу», «Гран-Канария» дома сыграет с «Грандой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Тенерифе – 4-0, Реал – 4-0, Бильбао – 3-1, Гранада – 3-1, Барселона – 3-1, Гран-Канария – 3-1, Валенсия – 2-2, Бреоган– 2-2, Уникаха – 2-2, Обрадойро – 2-2, Баскония – 2-2, Мурсия – 2-2, Манреса – 1-3, Бетис – 1-3, Ховентуд – 1-3, Фуэнлабрада – 1-3, Сарагоса – 0-4, Жирона – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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