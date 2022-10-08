Патрик Беверли: «Был в ярости, когда Смарт стал лучшим защищающимся игроком года»

Разыгрывающий Патрик Беверли признался, что был очень зол, когда ( ) получил награду лучшему игроку оборонительного плана.

«Часть меня была в ярости. Не буду врать. Было бы глупо с моей стороны сидеть здесь и врать, что я не разозлился, когда это произошло.

Не из-за того, что я не рад за него. Я рад, что защитник получил награду, но черт возьми, я здесь уже много лет. Но я уважаю это решение. Защитник получил награду», – сказал Беверли.

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