Данк Джоша Нибо после передачи Уэйда Болдуина – лучший момент 4-го раунда Евролиги

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Евролига представила подборку лучших моментов 4-го раунда регулярного чемпионата.

На первом месте в Топ-10 красивая атака «Маккаби», которая увенчалась слепой передачей Уэйда Болдуина и данком Джоша Нибо.

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