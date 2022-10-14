Деон Томпсон стал игроком «Тофаша»

Турецкий заключил соглашение с тяжелым форвардом (34 года, 203 см).

В прошлом сезоне Томпсон провел 25 матчей за «Сарагосу» в ACB, набирая 7,5 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.

Томпсон начинал сезон-22/23 в мексиканской команде «Либертадорес де Керетаро», в составе которой набирал в среднем по 14,4 очка (46,7% трехочковых), 5,9 подбора и 2,1 передачи в 8 встречах.

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