«Индиана» отчислила Дейвидаса Сирвидиса

отчислила атакующего защитника Дейвидаса Сирвидиса (22 года, 203 см).

Ранее литовец подписал с «Пэйсерс» контракт Exhibit 10 и принял участие в тренировочном лагере команды. Ожидается, что защитник будет выступать в G-лиге.

Дейвидас был выбран на драфте 2019 года под 37-м номером и провел в сумме 23 матча за «Детройт».

В матчах Летней лиги за «Пеликанс» литовец набирал 19,7 очка и 6,3 подбора за игру при 46,6% из-за дуги.

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