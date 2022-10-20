Паоло Банкеро набрал 27+9+5 в дебютном матче в НБА

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Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо» в среду дебютировал в НБА.

В матче с «Детройтом» (109:113) Банкеро набрал 27 очков (11 из 18 с игры), 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут.

Последний раз новичок набирал в дебютном матче НБА 25+5+5 в 2003 году – Леброн Джеймс.

«Это многое для меня значит. Но, конечно, хотелось бы еще и победить. 

Я хотел выйти, выложиться, сыграть на команду. Мой первый матч в НБА состоялся, я очень рад», – сказал итальянец.

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