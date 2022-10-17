Паоло Банкеро подписал контракт с Jordan Brand
Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро подписал рекламный контракт с Jordan Brand, брендом легенды «Чикаго» Майкла Джордана.
19-летний форвард был выбран «Орландо» под первым номером на драфте этого года.
Согласно результатам ежегодного опроса генеральных менеджеров НБА, Банкеро считается главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2022/23. За него проголосовали 79 процентов руководителей клубов.
Банкеро является американцем итальянского происхождения и заявил, что готов сыграть за сборную Италии на чемпионате мира 2023 года.
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