Паоло Банкеро подписал контракт с Jordan Brand

Первый номер драфта-2022 подписал рекламный контракт с Jordan Brand, брендом легенды «Чикаго» Майкла Джордана.

19-летний форвард был выбран «Орландо» под первым номером на драфте этого года.

Согласно результатам ежегодного опроса генеральных менеджеров НБА, Банкеро считается главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2022/23. За него проголосовали 79 процентов руководителей клубов.

Банкеро является американцем итальянского происхождения и заявил, что готов сыграть за сборную Италии на чемпионате мира 2023 года.

Перемен! «Орландо»

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