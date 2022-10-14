Пини Гершон: «В «Вашингтоне» Дени Авдия стоит в углу и ждет, когда ему дадут мяч»

Теги Пини Гершон НБА Вашингтон сборная Израиля Гай Гудес Евробаскет-2022 Дени Авдия Баскетбол

Легендарный тренер Пини Гершон раскритиковал «Вашингтон» за то, что он мало использует лидера сборной Израиля Дени Авдию.

«Гай Гудес понял, что у сборной проблема. Как нам разрабатывать комбинации под Дени Авдию? В «Вашингтоне» он стоит в углу и ждет, когда ему дадут мяч.

Если Дени не будет играть в сборной Израиля, он не попадет в НБА», – сказал Гершон.

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