Пини Гершон: «В «Вашингтоне» Дени Авдия стоит в углу и ждет, когда ему дадут мяч»

Легендарный тренер Пини Гершон раскритиковал за то, что он мало использует лидера сборной Израиля Дени Авдию.

«Гай Гудес понял, что у сборной проблема. Как нам разрабатывать комбинации под Дени Авдию? В «Вашингтоне» он стоит в углу и ждет, когда ему дадут мяч.

Если Дени не будет играть в сборной Израиля, он не попадет в НБА», – сказал Гершон.

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