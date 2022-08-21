ЦСКА начал предсезонные сборы

ЦСКА представил видеоролик о первом тренировочном дне команды в рамках предсезонной подготовки.
Один из лидеров команды Алексей Швед приступил к работе в общей группе. В июне он перенес операцию по поводу перелома кисти.
Эмил Райкович поделился ожиданиями от дебютного сезона в качестве главного тренера московском клубе.
«За это лето я пообщался с большинством игроков. Сейчас мы стараемся использовать каждую тренировку, находим время, чтобы пообщаться со всей командой и с игроками отдельно. До 4 сентября будем тренироваться в Москве, после чего отправимся в Турцию. Здесь сыграем два матча – с «Уралмашем» и «Самарой».
В Турции у нас будет три соперника – «Анадолу Эфес», «Тофаш» и «Бурсаспор». Для нас очень важно сыграть с иностранными клубами. С психологической точки зрения для команды будет здорово выбраться куда-нибудь. Думаю, это поможет нам.
Дадим шанс молодым игрокам, несколько парней уже тренируются с нами. Будем следить за их прогрессом, они получат возможность сыграть, когда результат будет позволять», – сказал Райкович.
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