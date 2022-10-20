Разыгрывающий поделился впечатлениями от матча с (105:107 ОТ), по ходу которого техасцы упустили 22-очковое преимущество.

«Это всего лишь первый матч, у нас в команде несколько новых ребят, нам все еще надо работать, сыгрываться.

Впереди 81 игра. Мы все исправим», – заявил словенец.

За 37 минут Дончич набрал 35 очков (10 из 23 с игры), 9 подборов и 6 передач при 4 потерях. Лука промахнулся на последних секундах овертайма при «-2», когда бросал из-за дуги.

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