Лука Дончич: «Это всего лишь первый матч, мы все исправим»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями от матча с «Финиксом» (105:107 ОТ), по ходу которого техасцы упустили 22-очковое преимущество.
«Это всего лишь первый матч, у нас в команде несколько новых ребят, нам все еще надо работать, сыгрываться.
Впереди 81 игра. Мы все исправим», – заявил словенец.
За 37 минут Дончич набрал 35 очков (10 из 23 с игры), 9 подборов и 6 передач при 4 потерях. Лука промахнулся на последних секундах овертайма при «-2», когда бросал из-за дуги.
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