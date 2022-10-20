Кайри Ирвинг: «Новый Орлеан» будет охотиться за чемпионским трофеем»

Разыгрывающий отдал должное «Новому Орлеану» после первого матча нового сезона НБА.

«Пеликанс» победили в Нью-Йорке со счетом 130:108.

«НБА – серьезная лига, в которой соревнуются взрослые мужчины, а побеждает команда, которая выкладывается и навязывает сопернику борьбу на площадке. вышел на площадку с целью показать, что в течение нескольких следующих лет собирается охотиться за чемпионским трофеем», – заявил Кайри.

Контракты и платежные ведомости НБА

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?