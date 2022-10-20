Кайри Ирвинг: «Новый Орлеан» будет охотиться за чемпионским трофеем»

Теги Бруклин Новый Орлеан НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отдал должное «Новому Орлеану» после первого матча нового сезона НБА.

«Пеликанс» победили в Нью-Йорке со счетом 130:108.

«НБА – серьезная лига, в которой соревнуются взрослые мужчины, а побеждает команда, которая выкладывается и навязывает сопернику борьбу на площадке. «Новый Орлеан» вышел на площадку с целью показать, что в течение нескольких следующих лет собирается охотиться за чемпионским трофеем», – заявил Кайри.

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