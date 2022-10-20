Кайри Ирвинг: «Новый Орлеан» будет охотиться за чемпионским трофеем»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отдал должное «Новому Орлеану» после первого матча нового сезона НБА.
«Пеликанс» победили в Нью-Йорке со счетом 130:108.
«НБА – серьезная лига, в которой соревнуются взрослые мужчины, а побеждает команда, которая выкладывается и навязывает сопернику борьбу на площадке. «Новый Орлеан» вышел на площадку с целью показать, что в течение нескольких следующих лет собирается охотиться за чемпионским трофеем», – заявил Кайри.
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