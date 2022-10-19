Брайан Уиндхорст: «Леброн подтвердил, что не стоит ждать от «Лейкерс» ничего хорошего»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал заявление форварда после матча против (109:123).

«Если быть до конца честным, наша команда состоит не из снайперов. Вот в чем суть дела», – произнес Джеймс, отвечая на вопрос о низком проценте реализации дальних бросков.

«Он помотал головой, когда произносил эти слова. Это означает, что не стоит ждать ничего хорошего. Обычно игроки мотают головой в январе или феврале, когда оценивают своих партнеров по команде после дедлайна. Как правило, это отражает действительность, потому что к тому времени уже нельзя ничего изменить. Он сделал это в октябре, что, разумеется, не очень хорошо», – сказал Уиндхорст.

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