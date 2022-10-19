Брайан Уиндхорст: «Леброн подтвердил, что не стоит ждать от «Лейкерс» ничего хорошего»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал заявление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после матча против «Голден Стэйт» (109:123).

«Если быть до конца честным, наша команда состоит не из снайперов. Вот в чем суть дела», – произнес Джеймс, отвечая на вопрос о низком проценте реализации дальних бросков.

«Он помотал головой, когда произносил эти слова. Это означает, что не стоит ждать ничего хорошего. Обычно игроки мотают головой в январе или феврале, когда оценивают своих партнеров по команде после дедлайна. Как правило, это отражает действительность, потому что к тому времени уже нельзя ничего изменить. Он сделал это в октябре, что, разумеется, не очень хорошо», – сказал Уиндхорст.

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