Джей Джей Редик: «Этот сезон «Лейкерс» – чествование Леброна»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что не стоит ждать высоких результатов от в нынешнем сезоне.

«Мы должны считать этот сезон в исполнении «Лейкерс» чествованием величия Леброна. В какой-то момент он обойдет Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру и станет самым результативным игроком в истории НБА.

Каждый день вести разговоры об их недостатках – это не здорово. Мы знаем, что это за команда. Они стали чемпионами, в следующем сезоне играли в плей-ин, а еще через год не попали и туда. Нынешний чемпионат должен быть посвящен , – заявил Редик.

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