Леброн Джеймс – о рекорде по набранным очкам за карьеру: «Это что-то грандиозное»

Звездный форвард «Лейкерс» признался, что для него значит побить рекорд по количеству очков, набранных за карьеру в НБА.

«Это что-то грандиозное, я считаю. Это один из самых желанных рекордов в спорте.

Лично я никогда даже не ставил перед собой цель установить этот рекорд. Для меня это не имеет смысла. Но это намного важнее, чем многим кажется», – сказал Леброн.

Джеймс начнет 20-й сезон НБА с 37 062 очками на своем счету, что на 1 325 очков меньше рекорда Абдул-Джаббара. Если он повторит свой средний показатель результативности за «Лейкерс» (27,0 очка за матч), то превзойдет достижение Абдул-Джаббара в 49 матче сезона.

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