Генменеджер клуба НБА: «Тайриз Макси может стать лучше Хардена»

Портал HoopsHype поставил разыгрывающего «Филадельфии» на первое место в рейтинге претендентов на звание Самого прогрессирующего игрока НБА в сезоне-2022/23.

HoopsHype привел слова ненерального менеджера одного из клубов НБА, который считает Макси ключевым игроком «Сиксерс» в нынешнем чемпионате.

«Макси может стать лучше . Он постоянно развивается и имеет огромное влияние на успех команды в этом сезоне», – заявил анонимный генменеджер.

В первом матче регулярного чемпионата против «Бостона» (117:126) Макси набрал 21 очко, а также совершил 2 передачи и 2 перехвата.

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