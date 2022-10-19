Генменеджер клуба НБА: «Тайриз Макси может стать лучше Хардена»
Портал HoopsHype поставил разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси на первое место в рейтинге претендентов на звание Самого прогрессирующего игрока НБА в сезоне-2022/23.
HoopsHype привел слова ненерального менеджера одного из клубов НБА, который считает Макси ключевым игроком «Сиксерс» в нынешнем чемпионате.
«Макси может стать лучше Джеймса Хардена. Он постоянно развивается и имеет огромное влияние на успех команды в этом сезоне», – заявил анонимный генменеджер.
В первом матче регулярного чемпионата против «Бостона» (117:126) Макси набрал 21 очко, а также совершил 2 передачи и 2 перехвата.
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