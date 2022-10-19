«Даллас» официально подписал Факундо Кампаццо
«Даллас» объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 год, 178 см).
В техасском клубе Кампаццо воссоединится с Лукой Дончичем, с которым ранее играл за «Реал».
Кампаццо провел предыдущие два сезона в «Денвере». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.
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