«Даллас» официально подписал Факундо Кампаццо

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«Даллас» объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 год, 178 см).

В техасском клубе Кампаццо воссоединится с Лукой Дончичем, с которым ранее играл за «Реал».

Кампаццо провел предыдущие два сезона в «Денвере». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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