«Даллас» официально подписал Факундо Кампаццо

объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим (31 год, 178 см).

В техасском клубе Кампаццо воссоединится с , с которым ранее играл за «Реал».

Кампаццо провел предыдущие два сезона в . В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

«Мэверикс» начнут регулярный чемпионат в среду гостевым матчем против «Финикса».

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