Джавейл Макги: «Хочу побеждать и принести «Далласу» чемпионство»

Центровой «Мэверикс» рассказал о настрое перед новым сезоном.

«Я трижды становился чемпионом НБА, брал золото Олимпийских игр. Это изменило мой подход, теперь он иной. Мой подход заключается в том, что я настроен на победы. Хочу побеждать. Это все, чего я хочу. Все остальное меня не волнует.

Хочу помочь моей команде побеждать и принести чемпионство», – заявил Макги.

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