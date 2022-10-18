Джавейл Макги: «Хочу побеждать и принести «Далласу» чемпионство»

Теги Даллас НБА Джавейл Макги Баскетбол

Центровой «Мэверикс» Джавейл Макги рассказал о настрое перед новым сезоном.

«Я трижды становился чемпионом НБА, брал золото Олимпийских игр. Это изменило мой подход, теперь он иной. Мой подход заключается в том, что я настроен на победы. Хочу побеждать. Это все, чего я хочу. Все остальное меня не волнует.

Хочу помочь моей команде побеждать и принести «Далласу» чемпионство», – заявил Макги.

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