Маркус Смарт – самый ненавистный игрок НБА, согласно комментариям в Twitter

В преддверии старта сезона НБА-2022/23 издание Action Network провело исследование с целью выявить самого ненавистного игрока лиги.

Изучив более 8,5 миллиона сообщений в Twitter, издание пришло к выводу, что самым нелюбимым игроком ассоциации является Маркус Смарт. 41,03 процента комментариев о разыгрывающем «Бостона» носят негативный характер.

Второе место по проценту негативных твитов досталось форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину (38,27%), третье – центровому «Майами» (37,33%).

Наибольшее количество негативных твитов (115 764) посвящено Леброну Джеймсу. Примечательно, что суперзвезда «Лейкерс» лидирует и по количеству положительных твитов (249 086). Общее количество сообщений о Леброне превышает 704 тысячи.

Игроком с самым низким процентом негативных твитов (24,32%) является Донован Митчелл («Кливленд»).

Игроки с самым высоким процентом негативных твитов:

1. — 41,03%

2. — 38,27%

3. Бам Адебайо – 37,33%

4. Трэй Янг — 37,24%

5. Джимми Батлер — 36,7%

6. Бен Симмонс — 36,63%

7. Крис Пол — 36,46%

8. Джейлен Браун — 35,35%

9. Руди Гобер — 34,66%

10. Джейсон Татум — 34,63%

Игроки с наибольшим количеством негативных твитов:

1. — 116 764

2. Джа Морант – 107 056

3. Бен Симмонс – 102 340

4. Трэй Янг — 83 717

5. Кевин Дюрэнт — 80 545

6. Кайри Ирвинг — 72 710

7. Джеймс Харден — 72 290

8. Стфене Карри — 57 025

9. Крис Пол — 55 634

10. Джимми Батлер – 55 165

Игроки НБА с самым низким процентом негативных твитов:

1. – 24,32%

2. Си Джей Макколлум — 26,27%

3. Яннис Адетокумбо — 26,65%

4. Кавай Ленард – 26,77%

5. Никола Йокич – 27,19%

6. Дариус Гарлэнд — 27,41%

7. Стефен Карри — 27,45%

8. Домантис Сабонис – 28,03%

9. Зайон Уильямсон – 28,30%

10. Брэдли Бил — 28,33%

Эксперты рассказывают, каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Лука Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

Сколько людей выше Леброна? Где Джеймс Харден? Только один американец в топ-5? 25 лучших игроков НБА перед новым сезоном

Контракты и платежные ведомости НБА