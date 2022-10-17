Маркус Смарт – самый ненавистный игрок НБА, согласно комментариям в Twitter
В преддверии старта сезона НБА-2022/23 издание Action Network провело исследование с целью выявить самого ненавистного игрока лиги.
Изучив более 8,5 миллиона сообщений в Twitter, издание пришло к выводу, что самым нелюбимым игроком ассоциации является Маркус Смарт. 41,03 процента комментариев о разыгрывающем «Бостона» носят негативный характер.
Второе место по проценту негативных твитов досталось форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину (38,27%), третье – центровому «Майами» Бэму Адебайо (37,33%).
Наибольшее количество негативных твитов (115 764) посвящено Леброну Джеймсу. Примечательно, что суперзвезда «Лейкерс» лидирует и по количеству положительных твитов (249 086). Общее количество сообщений о Леброне превышает 704 тысячи.
Игроком с самым низким процентом негативных твитов (24,32%) является Донован Митчелл («Кливленд»).
Игроки с самым высоким процентом негативных твитов:
1. Маркус Смарт — 41,03%
2. Дрэймонд Грин — 38,27%
3. Бам Адебайо – 37,33%
4. Трэй Янг — 37,24%
5. Джимми Батлер — 36,7%
6. Бен Симмонс — 36,63%
7. Крис Пол — 36,46%
8. Джейлен Браун — 35,35%
9. Руди Гобер — 34,66%
10. Джейсон Татум — 34,63%
Игроки с наибольшим количеством негативных твитов:
1. Леброн Джеймс — 116 764
2. Джа Морант – 107 056
3. Бен Симмонс – 102 340
4. Трэй Янг — 83 717
5. Кевин Дюрэнт — 80 545
6. Кайри Ирвинг — 72 710
7. Джеймс Харден — 72 290
8. Стфене Карри — 57 025
9. Крис Пол — 55 634
10. Джимми Батлер – 55 165
Игроки НБА с самым низким процентом негативных твитов:
1. Донован Митчелл – 24,32%
2. Си Джей Макколлум — 26,27%
3. Яннис Адетокумбо — 26,65%
4. Кавай Ленард – 26,77%
5. Никола Йокич – 27,19%
6. Дариус Гарлэнд — 27,41%
7. Стефен Карри — 27,45%
8. Домантис Сабонис – 28,03%
9. Зайон Уильямсон – 28,30%
10. Брэдли Бил — 28,33%
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