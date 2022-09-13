Дэнни Эйндж: «Игроки «Юты» не верили друг в друга»

Президент «Юты» Дэнни Эйндж признался, что был оптимистично настроен, когда пришел в клуб в декабре прошлого года, однако позже был очень удивлен атмосферой в командой.

«Во время сезона я увидел группу игроков, которые не верили друг в друга. Я думаю, что они любили друг друга даже больше, чем об этом писали. Но я не уверен, что они верили друг в друга.

Я думаю, что индивидуально они были довольно решительны. Но сомневаюсь, что она были решительны как команда. Многие пытались что-то сделать самостоятельно, поскольку вера друг в друга была не такой сильной, как в других командах, в которых я был», – сказал Эйндж.

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?