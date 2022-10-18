Джордан Пул – о продлении контракта: «Теперь я еще больше сосредоточен на баскетболе»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул выосоко оценил значимость нового соглашения с командой.

23-летний игрок договорился с «Уорриорз» о продлении контракта на 4 года с заработной платой 140 миллионов долларов.

«Это действительно приятное чувство. Теперь я еще больше сосредоточен на баскетболе, сфокусирован только на этом. Я могу подняться на другой уровень игры, зная, что у моей семьи и моих друзей все будет хорошо. Помимо баскетбола, меня волнует только это», – признался Пул.

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