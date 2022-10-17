«Пришло его время». Александр Дубовицкий считает, что Джа Морэнт станет MVP сезона-2022/23

Эксперт «Взял мяч» Александр Дубовицкий считает, что станет лучшей командой предстоящего регулярного чемпионата НБА, а лидер команды получит награду MVP.

«Пришло его время. У меня есть очень хороший инсайд в «Мемфисе». Джа попал в огромный скандал, но сумел ликвидировать последствия крупной суммой из нового контракта. Значит, он предельно мотивирован на получение бонусов, в лютейшей форме, все лето играл в баскетбол и уже в предсезонке выдает перфомансы.

К слову о его перфомансах: против «Уоррирз» Джа выдал лучшую игру среди суперзвезд в плей-офф, правда сыграл всего три матча… Значит, он еще более мотивирован показать себя в этом году. Тем более, что ему есть что показывать. Такого мы еще не видели. Даже МВП Деррик Роуз не летал по площадке на высотах Джа. Уникальный атлет которого можно ставить на один этаж атлетизма выше, чем Деррика Роуза, Рассела Уэстбрука и Аллена Айверсона. Джа живет на одном этаже с Майклом и Броном.

Джа безумен, но мы бы и не хотели видеть его каким-то другим. Даже если его игра идет в ущерб командным действиям, его сверхспособность взрываться и создавать себе открытое пространство не может быть остановлена 90% процентами команд в лиге. В совокупности с отличным видением площадки Джа у «Мемфиса» есть все шансы забрать больше всех игр в регулярке. Лучший игрок лучшей команды регулярки должен быть обладателем MVP регулярного сезона. Все просто», – считает Дубовицкий.

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

Контракты и платежные ведомости НБА