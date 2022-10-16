«Он был бы вторым по точности бросков в «Лейкерс» на данный момент». Бронни Джеймс реализовал 11 из 13 с игры

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт отреагировал на великолепное выступление -младшего в матче за команду California Club в школьной лиге Border League.

«Он был бы вторым по точности бросков в нынешнем составе «Лейкерс» на данный момент», – написал Джефферсон.

18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче против LV Orange набрал 31 очко, реализовав 11 из 13 с игры, включая 6 из 7 из-за дуги.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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