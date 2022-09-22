Никола Миротич пропустит начало сезона из-за травмы

Форвард «Барселоны» пропустит начало сезона-2022/23 из-за травмы ахиллова сухожилия левой ноги. 31-летний игрок не сможет принять в Суперкубке Испании.

Миротич испытывал боль в ахилловом сухожилии в течение последних нескольких месяцев. В июле сообщалось, что по предварительным прогнозам, игрок пропустит около шести месяцев.

«Медицинские службы «Барселоны» внимательно следят за прогрессом черногорца, чтобы решить, когда он снова сможет играть», – говорится в пресс-релизе клуба.

В прошлом сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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