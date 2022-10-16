Тобайас Харрис: «Харден старается сделать так, чтобы «Сиксерс» были одним целым»

Форвард «Филадельфии» высоко оценил лидерские навыки звездного одноклубника .

«Он хочет, чтобы наша команда побеждала. Он постоянно следит, чтобы парни собирались вместе, тусовались и проводили друг с другом время. Он очень хороший человек и страется сделать так, чтобы все были одним целым», – сказал Харрис.

Харден перешел в «Сиксерс» в феврале этого года. Минувшим летом он отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 и подписал новое соглашение с сокращением зарплаты почти на 15 миллионов долларов.

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