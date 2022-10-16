Тобайас Харрис: «Харден старается сделать так, чтобы «Сиксерс» были одним целым»
Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис высоко оценил лидерские навыки звездного одноклубника Джеймса Хардена.
«Он хочет, чтобы наша команда побеждала. Он постоянно следит, чтобы парни собирались вместе, тусовались и проводили друг с другом время. Он очень хороший человек и страется сделать так, чтобы все были одним целым», – сказал Харрис.
Харден перешел в «Сиксерс» в феврале этого года. Минувшим летом он отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 и подписал новое соглашение с сокращением зарплаты почти на 15 миллионов долларов.
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