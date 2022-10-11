Джеймс Харден – о сокращении зарплаты: «Не получил должного признания, но мне все равно»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден считает, что заслуживает большего признания за то, что согласился урезать свою зарплату, чтобы клуб смог подписать других игроков в это межсезонье.

«Нет, я не получил должного признания. Но знаете что? Мне все равно.

Это стереотип, что люди хотят все обсуждать. Они не знают меня, поэтому им кажется, что они могут говорить что угодно. Я не собираюсь уделять им внимание. Я ничего не буду говорить публично. Мне все равно, потому что мне комфортно, и я уверен в том, что делаю на площадке и за ее пределами», – сказал Харден.

Этим летом Харден отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов и подписал новый двухлетний контракт на 68,6 млн (33 млн в следующем сезоне и 35,6 в сезоне-23/34).

Контракты и платежные ведомости НБА

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?