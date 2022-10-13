Док Риверс: «Харден с каждым матчем играет все лучше»

Теги предсезонные матчи Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс доволен тем, как прогрессирует защитник Джеймс Харден по ходу предсезонных матчей.

«Филадельфия» в среду обыграла «Шарлотт» (99:94), завершив предсезонку без поражений. На счету Хардена 17 очков, 3 подбора и 5 передач.

«Харден с каждым матчем играет все лучше. Заметно, что он чувствует себя все более комфортно. Особенно если взять две последние встречи, там он играл в более высоком ритме, а это очень важно для него.

Джеймс обретает баланс. Когда ты берешь на себя розыгрыш и набор очков, то на все это требуется время. Но он начинает делать и то, и другое», – заявил Риверс.

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