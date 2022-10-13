Док Риверс: «Харден с каждым матчем играет все лучше»
Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс доволен тем, как прогрессирует защитник Джеймс Харден по ходу предсезонных матчей.
«Филадельфия» в среду обыграла «Шарлотт» (99:94), завершив предсезонку без поражений. На счету Хардена 17 очков, 3 подбора и 5 передач.
«Харден с каждым матчем играет все лучше. Заметно, что он чувствует себя все более комфортно. Особенно если взять две последние встречи, там он играл в более высоком ритме, а это очень важно для него.
Джеймс обретает баланс. Когда ты берешь на себя розыгрыш и набор очков, то на все это требуется время. Но он начинает делать и то, и другое», – заявил Риверс.
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