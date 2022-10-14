«Клипперс» не определились с тем, кто будет основным разыгрывающим

Тренерский штаб пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.

«Клипперс» в межсезонье подписали , который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.

«Джон или Реджи? Я думал, что знаю, но на самом деле пока нет», – признался главный тренер команды .

В минувшем сезоне основным первым номером «Клипперс» был .

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