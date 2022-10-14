«Клипперс» не определились с тем, кто будет основным разыгрывающим
Тренерский штаб «Клипперс» пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.
«Клипперс» в межсезонье подписали Джона Уолла, который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.
«Джон или Реджи? Я думал, что знаю, но на самом деле пока нет», – признался главный тренер команды Тайрон Лю.
В минувшем сезоне основным первым номером «Клипперс» был Реджи Джексон.
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