«Клипперс» не определились с тем, кто будет основным разыгрывающим

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Джон Уолл Реджи Джексон Баскетбол

Тренерский штаб «Клипперс» пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.

«Клипперс» в межсезонье подписали Джона Уолла, который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.

«Джон или Реджи? Я думал, что знаю, но на самом деле пока нет», – признался главный тренер команды Тайрон Лю.

В минувшем сезоне основным первым номером «Клипперс» был Реджи Джексон.

Контракты и платежные ведомости НБА

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные