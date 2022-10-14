Джон Уолл: «Надеюсь, что в Вашингтоне меня встретят бурными аплодисментами»

Разыгрывающий рассказал, чего он ждет от первого возвращения в Вашингтон после обмена из «Уизардс» в декабре 2020-го.

«Это моя первая возможность вернуться и сыграть перед болельщиками «Вашингтона». Так что, надеюсь, меня встретят бурными аплодисментами, которые, как мне кажется, я заслуживаю.

Моей главной целью там было выиграть чемпионат. Я сделал все для этого года, я играл с травмами, я помогал жителям. Я считал своим вторым домом», – признался Уолл.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Контракты и платежные ведомости НБА