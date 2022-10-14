Джон Уолл: «Надеюсь, что в Вашингтоне меня встретят бурными аплодисментами»

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Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл рассказал, чего он ждет от первого возвращения в Вашингтон после обмена из «Уизардс» в декабре 2020-го.

«Это моя первая возможность вернуться и сыграть перед болельщиками «Вашингтона». Так что, надеюсь, меня встретят бурными аплодисментами, которые, как мне кажется, я заслуживаю. 

Моей главной целью там было выиграть чемпионат. Я сделал все для этого года, я играл с травмами, я помогал жителям. Я считал Вашингтон своим вторым домом», – признался Уолл.

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