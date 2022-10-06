«Клипперс» подписали Нэйта Дарлинга и Малика Фиттса, отчислили трех игроков
«Клипперс» подписали контракты с защитником Нэйтом Дарлингом (24 года, 196 см) и тяжелым форвардом Маликом Фиттсом (25 лет, 203 см).
Калифорнийский клуб также отчислил трех игроков – Майкла Дево, Джувэна Моргана и Лукаса Уильямсона.
Дарлинг в прошлом сезоне играл за фарм-команду «Клипперс» в Лиге развития, Фиттс провел в сумме 15 матчей в составе «Бостона» и «Юты».
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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