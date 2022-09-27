«Хорнетс» объявили о подписании Лианджело Болла

официально подписал контракт с атакующим защитником (23 года, 196 см).

По информации инсайдеров, стороны заключили негарантированное соглашение на 1 сезон. Лианджело поборется за место в заявке команды в тренировочном лагере.

В прошлом году Болл также участвовал в тренировочном лагере «Хорнетс», но не попал в итоговый состав команд и провел сезон в G-лиге.

Лианджело приходится братом Ламело Боллу («Шарлотт», 21 год) и Лонзо Боллу («Чикаго», 24 года).

В составе «Хорнетс» на данный момент 20 игроков.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место